„Es kommt so, wie es sein soll“

Die Musikerin und Gesangslehrerin Julia Zischg hat sich den Traum von der Veröffentlichung eigener Lieder erfüllt.

Fußach „Ich habe schon immer Musik gemacht und Lieder für meine Bands komponiert“, beginnt die Fußacherin Julia Zischg (39) in ihrem Musikzimmer zu erzählen. Unter dem Projektnamen „Things will fall into place“ hat sie 15 Lieder in Eigenregie geschaffen, die nun darauf warten fertig arrangiert zu werden. „Ich habe sie bereits aufgenommen, dazu gesungen und die Instrumente am Computer grob dazu gemischt. Der Feinschliff fehlt noch“, verrät Julia Zischg. Zwei ihrer Songs sind bereits erschienen und handeln von Selbstliebe und einem kleinen imaginären Freund, den man oft ein ganzes Leben lang in sich trägt. Noch in diesem Jahr wird ihr drittes Lied auf allen gängigen Streaming-Plattformen veröffentlicht. „Ich mache Musik, um andere daran teilnehmen zu lassen. Wenn ihnen meine Lieder gefallen, ist das für mich umso schöner“, sagt sie.

Die Musiklehrerin hat lange „Gesang“ an der Rheintalischen Musikschule in Lustenau unterrichtet. Aktuell unterrichtete sie dieses Fach an der Musikmittelschule in Bregenz. „Ich bin selbst hier zur Schule gegangen und fühl mich sehr wohl“, sagt sie. Wenn sie nicht gerade in Bregenz an der Schule ist, so unterstützt sie Chöre, ist Stimmbildnerin und selbstständige Vocal Coachin oder schreibt bei sich zu Hause an neuen Liedern. „Im Leben gibt es ständig Veränderungen. Wir Menschen müssen aufhören, alles zu forcieren. Ich versuche, Stress rauszunehmen. Nichts rennt davon und vieles kommt, so wie es eben kommt“, erklärt sie. „Wenn etwas anders als geplant eintrifft, ist es auch gut so. Deshalb habe ich diesen Titel für mein künstlerisches Projekt gewählt.“ All ihre Lieder handeln von Selbsterfahrenem und Dingen, die sie beschäftigen oder von denen sie träumt.