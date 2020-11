Es kehrt Leben in die neue Wohnanlage

Planmäßig konnten vergangene Woche die Wohnungsschlüssel an die neuen Bewohner der Wohnanlage Löherstraße übergeben werden.

In der Löherstraße entstand in den letzten Monaten die erste 500+ Wohnanlage in der Gemeinde Altach – im Vergleich zum Grundkonzept 500 sind dabei zwar die Mietkosten geringfügig höher, dafür wird aber auch ein mehr an Ausstattung geboten. So verfügt die neue Wohnanlage über einen Personenaufzug, ist voll unterkellert, besitzt elf Tiefgaragenplätze und ist zudem barrierefrei zugänglich. Die elf Mietwohnungen gliedern sich in eine 2-Zimmer-, neun 3-Zimmer- sowie eine 4-Zimmer-Wohnung und alle Einheiten bieten einen Balkon oder ausreichend Grünflächen. Für die Errichtung bzw. Finanzierung zeichnet sich die Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft m.b.H. (VOGEWOSI) verantwortlich.