"Es ist Zeit für Bitcoin, auch in Vorarlberg"

Das Götzner Softwareunternehmen Fusonic hat den Schritt gewagt und ermöglicht Lösungen, Bezahlen und Gehalt in der Digitalwährung Bitcoin. CEO Matthias Burtscher sprach am Montag bei Vorarlberg LIVE" über die Beweggründe.

Fusonic wagt den Schritt in die Zukunft: Mit der Einführung von Bitcoin können Kunden künftig ihre Rechnungen in der Kryptowährung bezahlen. Auch Bitcoin-basierte Software-Lösungen sind geplant, außerdem können die Mitarbeiter einen Teil ihres Gehalts in Bitcoin beziehen, wenn gewünscht. Matthias Burtscher, einer der Fusonic-Gründer und CEO, sprach am Montag bei "Vorarlberg LIVE" über Beweggründe, Kritik und eine Portion Mut.