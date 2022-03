Es ist wieder Zeit für den Frühjahrsputz

Bludenz. Großreinemachen in Bludenz. Auch dieses Jahr findet das große Aufräumen am Samstag, 26. März, in Bludenz wieder statt.

Bei der letztjährigen Landschaftsreinigung haben rund 230 Helfer*innen 2,5 Tonnen an Abfällen aller Art sowie 300 Kilogramm an Alteisen gesammelt. So konnten die Abfälle anschließend fachgerecht entsorgt werden.

Immer wieder werden Abfälle illegal entsorgt. Speziell den Flussufern und den Bachbetten wird bei der Landschaftsreinigung besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Aktion dient nicht nur zum Wegräumen des Abfalls, sondern auch als gemeinschaftliches Ereignis, das einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung des Lebensraumes und der Umwelt leistet.

Die diesjährige Landschaftsreinigung der Stadt Bludenz findet am Samstag, 26. März 2022, statt. Die Abfallsäcke und die dazu benötigten Arbeitsutensilien können jeweils am Freitag oder am Samstag von 8 Uhr bis 11 Uhr beim Altstoffsammelzentrum in Brunnenfeld abgeholt werden. Für das Engagement gibt es nach der Reinigungsaktion für die fleißigen Helfer*innen Jause und Getränke beim ASZ.

„Es freut mich sehr, dass sich immer wieder so viele Freiwillige und Helfer*innen aus den Ortsvereinen zu dieser Arbeit bereit erklären. Für diesen Einsatz möchte ich mich herzlich bedanken“, lobt Bürgermeister Simon Tschann.

Die Flurreinigung in Außerbraz findet am 9. April 2022 statt.

Fragen können an Regina Bertsch (Umweltabteilung der Stadt Bludenz) unter der Nummer 05552/63621-875 gerichtet werden.

Factbox:

Landschaftsreinigung

Samstag, 26. März 2022