Es ist wieder Eiszeit im Herrenried

Nach dem Lockdown geht es auch für den SC Hohenems in der Ö-Eishockey Liga weiter.

Hohenems . Zum Re-Start in der Ö-Eishockey Liga geht es für Tabellenführer Hohenems bereits am Dienstag mit dem Duell gegen das junge Team der Innsbrucker Haie weiter.

Durch den Lockdown in den vergangenen Wochen waren die Cracks des SC Hohenems wieder gezwungen, das Training in Eigenregie zu absolvieren und dementsprechend erfreut war das Team von Coach Bernd Schmidle am Sonntag Abend wieder gemeinsam aufs Eis zu dürfen. „Die Motivation in der Mannschaft stimmt und wir freuen uns alle, dass es wieder weiter geht“, so der Emser Headcoach.