„Es ist wie ein Zauber, der mich erfasst“

Sabine Strasser bringt ihr Haus im Advent zum Leuchten.

So hat die 50-jährige Dornbirnerin das Haus in Kehlegg für ihre Familie in noch mehr Glanz und Glitzer gehüllt als in den Jahren davor. Schon im Eingangsbereich bekommt jeder Besucher einen weihnachtlichen Vorgeschmack, der sich durch das ganze Haus zieht. Im Vorraum leuchtet eine Stadt in Miniatur im Lichtermeer. Der Zauber breitet sich bis in den Garten aus. Dort sorgt dieses Jahr zusätzlich ein überdachter Weihnachtsstand für Gemütlichkeit bei Glühwein oder Punsch. Doch das Ganze sei immer eine Gratwanderung zwischen Dekor und Kitsch, meint sie. Da schaut sie immer drauf, dass Letzteres nicht zu viel wird, dass alles farblich in einem warmen Ton harmoniert. Natürlich soll auch was für Ella, ihr Enkelkind, dabei sein. „Die Augen von Ella glänzen jedes Mal, wenn sie kommt, und der Weihnachtsmann auf dem Dach leuchtet speziell für sie“, erzählt Oma Sabine mit Freude. Apropos Oma: Noch am selben Tag des Gesprächs mit der VN-Heimat hatte es der kleine Pius Jodok sehr eilig auf die Welt zu kommen. So machte er Sabine, früher als erwartet, zur zweifachen Oma.