„Es ist schön Kinder für Bewegung zu begeistern“

Menschen aus der Heimat: Tobias Kohl ist vielseitig im Einsatz für den FC Lustenau.Tobias Kohl absolviert ein besonderes Erfahrungsjahr beim FC Lustenau.

Lustenau. Tobias Kohl ist ein „FC´ler“ durch und durch. Seit er fünf Jahre alt ist, spielt er beim FC Lustenau 1907 Fußball. Aktuell in der zweiten Mannschaft und seit Abschluss seiner Matura in diesem Frühjahr, ist der junge Mann ganz vielseitig für seinen Verein im Einsatz. Er absolviert hier sozusagen ein lehrreiches „Überbrückungsjahr“ bis zum geplanten Studium, das womöglich auch ein bisschen Inspiration für seinen weiteren Bildungsweg liefern soll. Neben diversen Bürotätigkeiten, die u.a. Spieleranmeldungen und die Pflege der Vereinshomepage umfassen, steht bei ihm der Nachwuchs ganz groß im Mittelpunkt. So betreut der 20-Jährige als Trainer die U7-Mannschaft und das Team der U13-Mädchen. Oft an seiner Seite, sein Freund und Vereinskollege Adrian Mendes, der ihn auf dem Rasen gerne unterstützt.

Gelungenes Projekt

Ein besonderes Projekt ist erst kürzlich zu Ende gegangen. „VS goes Holz“, lautet die Initiative, die vom jungen Lustenauer in diesem Herbst ins Leben gerufen wurde. Alle Lustenauer Volksschulklassen waren eingeladen, einen Vormittag lang die Freude an der Bewegung im Holzstadion zu entdecken. „Drei Stunden lang standen Bewegung, Lachen und gesunde Ernährung im Vordergrund. Mir war wichtig, dass es hier nicht nur um Fußball geht, sondern alle Kinder, auch die, die nicht unbedingt kicken wollten, den Spaß am Sport erleben – und der kann ja ganz vielseitig sein“, erklärt der ambitionierte Nachwuchstrainer. Dafür wurden u.a. auch verschiedene Koordinationsübungen entwickelt, die großen Anklang bei den Kindern fanden.

22 Schulklassen folgten der Einladung und die „begeisterten Gesichter sprachen für sich, und waren für mich die schönste Bestätigung“, erzählt er stolz. Für alle Teilnehmer organisierte Tobias außerdem eine gesunde Jause, ein Erinnerungs-Shirt, einen Wasserball und als Draufgabe auch noch eine Eintrittskarte für ein FCL-Spiel.

Neuauflage im Frühjahr

Das Projekt kam so gut an, dass bereits eine Fortsetzung geplant ist: „Wir würden gerne im Frühjahr einmal in der Woche ein freies Training unter dem Motto ´Freies Spiel und Spaß an der frischen Luft´ und einen Volksschul-Cup mit großem Finale an Pfingsten durchführen.“ Auch das wird Tobias Kohl garantiert perfekt organisieren, denn das Einsatzjahr bei seinem geliebten Verein bereitet ihm so viel Freude, dass er neben Training und eigenen Einsätzen auf dem Spielfeld, gerne auch im Büro an Organisatorischem feilt. „Es ist einfach super, täglich mit Leuten zu arbeiten, die ich gut und schon lange kenne, meine Verbundenheit zum Verein zu pflegen und ganz nebenbei Kinder für Bewegung zu begeistern“, erzählt er abschließend. (cth)

Zur Person:

Name: Tobias Kohl

Geb. 23. 7.2003

Wohnort: Lustenau

Beruf: derzeitig tätig für den FC Lustenau 1907

Hobbys: Fußball, Fischen