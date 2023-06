Edi Jäger begeisterte Gäste von Kultur Koblach zum Thema "Alterspubertät".

KOBLACH. Kürzlich war der gebürtige Salzburger Edi Jäger zu Gast in der Koblacher DorfMitte, um das Publikum an seinen Erfahrungen als "Alterspubertier" teilhaben zu lassen. Und die Gäste aus der Kummenberg-Region und ganz Vorarlberg waren über die lebensnahen Ausführungen dankbar - denn vielen sprach der bekannte Kabarettist und Fernseh-Schauspieler wohl aus dem Herzen.

Wenn es um die "Alterspubertät" geht, kommt unweigerlich auch das Thema "Glatze" bei den Männern aufs Tapet. Schließlich gelingt es im Alter von 40 oder im besten Fall 50plus vielfach nicht mehr, beim "Headbangen" seine Haarpracht zu den Hardrock-Klängen zu schütteln - wie dies bei vielen Herren der Schöpfung in ihren Zwanziger gang und gäbe war. Man befinde sich, so die Jägersche Formulierung, im "Transitbereich des Lebens". Wenn die Vaseline in der Getränkehalterung des teuren neuen Bikes bereitsteht oder Voltaren schon vor dem Fußballtraining Hochsaison hat, dann sollte Mann sportliche Betätigungen seiner körperlichen Verfassung anpassen.

In der gesamt über zweistündigen Solo-Performance schnitt Edi Jäger bei seinem ersten Auftritt in Koblach noch die heißen Eisen "Prostata-Vorsorge" sowie "Sex im Alter" an. Mit viel Gelächter, aber auch einigen verheißungsvollen Blicken wurde eifrig Applaus gespendet. "Es ist nur eine Phase, Hase" - die "Alterspubertät" ist jedenfalls ein origineller Begriff für die "Midlife-Crisis" und geht dann auch wieder irgendwann vorüber. Für Hansjörg Ellensohn als Obmann von "Kultur Koblach" war es eine Freude, so viel Gäste aus der Region, aber auch darüber hinaus willkommen heißen zu dürfen.VN-TK