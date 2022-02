Es ist (noch nicht) vollbracht

Als letzter Abschnitt zur Sanierung der Alten Kirche in Götzis ist für dieses Jahr die Fassadenrenovierung geplant.

Götzis. Mit einer dritten und letzten Sanierungsetappe sollen in diesem Jahr die Renovierungsarbeiten an der Alten Kirche in Götzis abgeschlossen werden. Auf Grund der starken Putzschäden an der Fassade des Kirchenschiffs und der des Turms ist dabei eher mit umfangreichen Verputzarbeiten zu rechnen.