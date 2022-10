"Es ist nicht okay, was in Vorarlberg passiert ist"

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger sprach in "Vorarlberg LIVE"über das verlorene Vertrauen in die Politik und die Energiekrise.

Dass Parteien Steuergelder erhalten, mache es notwendig, die Finanzen offenzulegen und Rechenschaft abzulegen. Es sei nicht in Ordnung, wie damit umgegangen werde. "Es ist auch nicht okay, was in Vorarlberg passiert." Konkret kritisiert sie, dass Landeshauptmann Markus Wallner nach der Rückkehr aus seinem Krankenstand "zur Tagesordnung zurückgekehrt ist". Die Lage sei noch dramatischer, da es den Umgang mit Unternehmen betreffe.