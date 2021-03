„Es ist kein Rucksack, sondern eine große Ehre“

Peter Ritter ist neuer Präsident von Special Olympics Österreich. Im Interview erzählt er über seine Visionen und Vorhaben:

Was war die Motivation, das Amt des Präsidenten Special Olympics Österreich anzunehmen?

Peter Ritter: Ich wurde 2011 vom damaligen Präsidenten Bertram Jäger gefragt, ob ich die Führung der Specials Olympics Vorarlberg übernehmen wolle. Nach einer kurzen Bedenkzeit habe ich gerne zugesagt. Ich habe diese Entscheidung nie betreut. Seit 2013 bin ich im Vorstand von Special Olympics Österreich und seit 2018 Vizepräsident. Es ist für mich kein Rucksack, den ich da umgehängt bekomme, sondern eine große Ehre. Ich will die hervorragende Arbeit von Jürgen Winter als Präsident im Sinne unserer Sportlerinnen und Sportler fortsetzen. Ich werde mich mit vollem Einsatz dieser intensiven Arbeit widmen, denn für mich ist es eine wunderschöne Möglichkeit, der Gesellschaft generell und unserer Gemeinschaft im Speziellen etwas zurückzugeben.

Welche Bedeutung hat Sport für Menschen mit mentaler Beeinträchtigung? Sind Special Olympics ein Ansporn zu mehr Bewegung in den Werkstätten und Einrichtungen?

Hat der Behindertensport in Zeiten von Corona „gelitten“? Waren im vergangenen Jahr Wettkämpfe möglich?

Peter Ritter: Die Folgen von Corona waren auch hier enorm. Die Kontakte fehlten, die Motivation zur sportlichen Betätigung lässt nach und auch die sportlichen Ziele und Wünsche fehlen uns sehr. Umso mehr gilt es jetzt, alle Hebel in Bewegung zu setzen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass alle Athleten wieder ihren Sport so ausüben können, wie sie es vor der Corona-Krise getan haben. Wir werden um jeden einzelnen Sportler und jede Sportlerin kämpfen. Ich bin optimistisch, dass wir in ein-zwei Jahren zurückblicken können und sagen werden, dass wir als Special Olympics stärker als erwartet aus der Krise herausgekommen sind.