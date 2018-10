Es ist immer was los in der Bücherei und Spielothek

Abwechslungsreicher Herbst in der Bücherei Mäder

Bereits seit fünf Jahren ist dabei die Veranstaltungsreihe „Mäder trifft…“ ein fixer Bestandteil im Büchereiprogramm. „Mäder trifft…“ ist eine Veranstaltungsreihe der Bücherei und Spielothek Mäder in Kooperation mit der Pfarre Mäder. Bekannte Persönlichkeiten sind zu Gast und stellen ihr Werk vor. So waren in der Vergangenheit Natascha Kampusch, Barbara Stöckl oder Toni Innauer in Mäder zu Gast. „Diese Veranstaltungsreihe gehört zu unseren erfolgreichsten Events und wir freuen uns jedes Mal wieder bekannte Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen“, so Winkler. Zum Start in den Herbst 2018 wird am 7.Oktober ein Sonntags Matinèe mit Claudia Rossbacher im Pfarrzentrum stattfinden.