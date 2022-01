"Es ist höchste Zeit wieder zu Musizieren und Singen"

In den Klassenabenden der Musikschule Rankweil-Vorderland können sich die Schüler zeigen.

RANKWEIL. Unter normalen Bedingungen gehen in einem Jahr mehr als hundert Klassenabende von der Musikschule Rankweil-Vorderland über die Bühne. „Es ist allerhöchste Zeit in dieser sehr herausfordernden Phase endlich wieder zu Musizieren und zu Singen. Vor allem wollen wir zusammen mit den Talenten ob Groß oder Klein das Erlernte aus den letzten Wochen und Monaten den Eltern und der Öffentlichkeit hautnah präsentieren“, sagt Musikschule Rankweil-Vorderland Leiter Ingold Breuss. Allerdings sind zur Zeit nur 25 Gäste zugelassen und so können die Jugendlichen ihr neues Programm nur im kleinen statt im großen Saal vom Vereinshaus in Rankweil vorstellen. Für Ingold Breuss steht auch fest: „Wenn ein Künstler eine gewisse Qualität erreichen will, muss er sich jeden Tag mit dieser Freizeitbeschäftigung damit beschäftigen.“ In den kommenden Wochen werden noch mehrere Klassenabende im Musikschulzentrum Rankweil stattfinden. Vor Kurzem eröffnete Catharina Caser (6), Martin Häusle (12), Janine Manser (14), Viktorija Idzanovic (15), Sarah Baldauf (11) und Noelle Popovic (16) das musikalische Geschehen. Die erst sechsjährige Catharina Caser aus Übersaxen hat erst vor wenigen Monaten mit dem Klavier-Unterricht begonnen und trat erstmals wie auch Sängerin Sarah Baldauf und Martin Häusle vor Publikum auf. Häusle lernt Keyboard und Klavier spielen. Derzeit erhalten etwa 1400 Schüler und Jugendliche in der Musikschule Rankweil-Vorderland eine professionelle Ausbildung. Ein Instrument lernen oder in einem Chor und Ensembles seine Gesangskünste unter Beweis stellen, die Musikschule bietet dabei die idealen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. In der letzten Zeit wurden auch etliche neue Bands aus der Taufe gehoben, weil viele junge Sänger sich unter dem Motto „Gemeinsam für alle“ zusammentun. Ingold Breuss und Christine Breuss sowie die vielen Lehrer an der Musikschule Rankweil-Vorderland stehen vor großen Aufgaben um die Talente weiterzuentwickeln.VN-TK