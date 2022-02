„Es ist erstaunlich, wie viel man lernt“

Am 21. Februar findet ein Infoabend zum Freiwilligendienst des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) statt

Seit knapp einem halben Jahr ist Manuela Gurmann aus Altach in Rumänien. Die zwanzigjährige Vorarlbergerin absolviert dort einen zehnmonatigen ESK-Freiwilligendienst und hilft in verschiedenen Kinderpflegeheimen mit. Schon jetzt ist sie überzeugt, dass sie eine Menge gelernt hat – nicht nur, spontan zu sein und vor vielen Menschen zu reden, sondern auch Diversität zu schätzen. „Das habe ich natürlich schon vorher getan.

Aber ich habe noch nie so viele Leute aus verschiedenen Ländern und Kulturen kennengelernt. Es ist erstaunlich, wie viel man von ihnen lernt“, sagt Manuela. Was sie während ihres ESK-Freiwilligendienstes sonst noch erlebt, wie sie z. B. auf den Geschmack des Wanderns gekommen ist oder neue Arten des Kartenspielens gelernt hat, erzählt Manuela Gurmann im Rahmen eines aha-Infoabends am 21. Februar 2022.