"Es ist ein Bild des Schreckens"

UNICEF-Geschäftsführer Christoph Jünger sprach am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" über Kindersoldaten und die Situation in Afghanistan im Allgemeinen.

Sie werden gezwungen zu töten und zu plündern, sie müssen an die Front, sie werden durch Minenfelder getrieben oder zur Spionage eingesetzt: Schätzungen zufolge sind weltweit bis zu 250.000 Kindersoldaten im Einsatz. Am 12. Februar, dem sogeannten „Red Hand Day“, wird weltweit an das Schicksal all jener Kinder erinnert, die in Konfliktregionen wie Sierra Leone, Syrien, Jemen oder Südsudan zu Kampfeinsätzen gezwungen werden.