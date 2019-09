"Es gibt rote Punkte": NEOS-NR Schellhorn in Vorarlberg

Der Landessprecher der Neos in Salzburg und Nationalratsabgeordneter Josef Schellhorn über seine persönliche Zukunft, die Wirtschaftskammer, „Schattenregierungen“ und seine Beziehung zu Vorarlberg im Interview - inklusive Word-Rap.

Josef Schellhorn: Auf der einen Seite ist es bedauerlich, auf der anderen Seite ist es doch auch wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, für was ihnen das Geld aus den Taschen gezogen wird. Und ich glaube, dass man bei allen Geldverschwendungsgeschichten einfach nicht nachlassen darf. Ein Beispiel: In Österreich ist E-Mobilität ein klassisches Thema derzeit, vor allem auch dann, wenn es um den Umweltschutz geht. In Österreich gibt es diesbezüglich 33 Fördermodelle - in Deutschland, das zehn Mal größer ist, gibt es nur drei. Wenn man das österreichische Modell auf Deutschland umlegen würde, müsste es dort 330 Modelle zur Förderung geben, das ich aber nicht der Fall. Weil man dort effizienter arbeitet.

Josef Schellhorn: Der Bekanntheitsgrad ist gestiegen - auch meiner Person und meiner Marke. Ich bin einer der wenigen, die Politik und Beruf in den Nationalrat hineinführen. Was sich sicher verändert hat ist die Aktivität der Parteien - auch der meiner eignen - in den sozialen Medien. Diese ist von viel mehr Hass und Anschüttungen geprägt. Wenn ich irgendwann einmal nicht mehr in der Politik bin, werde ich als erstes Facebook und Twitter ausschalten. Es ist aber noch heute schwer für eine kleine Oppositionspartei an Akzeptanz zu gewinnen. Auch für die Menschen ist es schwer, zu sagen: „Ich bekenne mich zu den Neos.“, weil es verkrustete Strukturen vor allem am Land gibt und dort keine Anonymität gewährt ist. Das tut uns weh, weil die Menschen uns zwar wählen, gleichzeitig aber sagen müssen: „Ich kann jetzt nicht für euch in der Gemeinde eintreten, weil dann bekomme ich meinen Umbau nicht bewilligt.“ Diese Kultur ist dramatisch und gilt es aufzubrechen.