"Es gibt drei Motive, warum jemand Fake News verbreitet"

Ingrid Brodnig ist Expertin in Sachen Fake News, Hetze und Verschwörungsmythen im Internet. Die Autorin hat am Donnerstag bei "Vorarlberg Live" darüber gesprochen, was man gegen Hass im Netz tun kann.

"Hass im Netz. Was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können" lautet auch der Titel ihres Buches, für das sie mit dem Bruno-Kreisky-Sonderpreis ausgezeichnet worden ist.

Im Gespräch mit Marc Springer bei "Vorarlberg LIVE" hat sie darüber gesprochen, warum es klüger ist, Verschwörungsgläubigen mit Fragen als mit Kontern zu begegnen, welche Rolle Social Media bei Verschwörungstheorien spielen, wer und aus welchen Gründen gezielt Falschmeldungen im Internet streut und was sich die oft gescholtenen Medien beim Thema "Hass im Netz" tatsächlich vorwerfen lassen müssen.

Wie kontert man Fake-News am besten?

Welche Rolle spiel Social Media?

Was müssen sich die Medien vorwerfen?

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.