Es geht um NÃ¼ziders

Die Liste der Kandidaten des Teams Bgm. Peter Neier und Nüziger Volkspartei ist fix. Gemeinsam mit 47 motivierten Bürgerinnen und Bürgern aus Nüziders geht Bürgermeister Peter Neier bei den kommenden Gemeindewahlen am 15. März 2020 an den Start.

Seiner Freude über die ausgewogene Liste gab Bürgermeister Peter Neier nur zu gerne Ausdruck: „Wir haben ein kompetentes Team mit 17 Frauen und 31 Männern aus Nüziders, die motiviert und engagiert, sich zur Wahl stellen. Eine Liste, die sich durch die Mischung aus Kontinuität, Schlagkraft und Aufbruchsgeist auszeichnet. Insgesamt Menschen, die sich durch ihr berufliches, soziales wie auch ehrenamtliches Engagement qualifizieren und an deren Spitze ich stehen darf“, so Peter Neier.

Mit Teamgeist und Sachverstand

„In den vergangenen Jahren haben wir viel erreicht. Nüziders bietet mit einer funktionierenden Dorfgemeinschaft ein hohes Maß an Lebensqualität. Die Bürgerinnen und Bürger von Nüziders haben uns ihr Vertrauen ausgesprochen. Dieses Vertrauen gilt es zu bewahren und sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen“, erklärte der amtierende Bürgermeister in seiner Rede und appellierte gleichzeitig an sein Team, „bewusst den Blick nach vorne zu richten und mit Engagement gemeinsam die gesetzten Ziele zu verfolgen: Den Ausbau der Kinderbetreuung, die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ein Konzept für eine zukunftsorientierte Dorf- bzw. Zentrumsentwicklung, den Ausbau der Radwege und die Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr ebenso wie den Endausbau des Mühlbachs zum Schutz des Ortszentrums.“

„Im Bereich des Klimaschutzes werden die Ziele des e5 Programms engagiert weiterverfolgt, wie z.B. durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED“, so Peter Neier. „Ebenso ein wichtiges Projekt für die langfristige Gewährleistung der optimalen Trink- und Löschwasserspeicher wird der neue Hochbehälter Jennyboden sein.“