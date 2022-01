Es geht um die Nummer eins im Frauen-Handball

Nur 250 Zuschauer dürfen zwischen HC BW Feldkirch und SSV Dornbirn-Schoren in die Reichenfeldhalle.

Normalerweise platzt die Feldkircher Reichenfeldhalle am kommenden Samstag, 15. Jänner, um 17 Uhr, aus allen Nähten. Im 33. Ländlederby in der Women Liga Austria zwischen dem HC Sparkasse BW Feldkirch und SSV Dornbirn/Schoren sind aber nur maximal 250 Zuschauer zugelassen. Die Anhänger müssen während des gesamten Spiel eine FFP2-Maske am Sitzplatz tragen. Der Wirtschaftsbereich hat nur mit einem eingeschränkten Angebot für die Besucher geöffnet. Zum Abschluss der Hinrunde in der höchsten Spielklasse Österreichs liegt Feldkirch in der Tabelle an der fünften Stelle. Für Feldkirch ein Vorteil, dass der Gegner Dornbirn das letzte Meisterschaftsspiel vor zwei Monaten bestritt und über einen längeren Zeitraum nur Trainingseinheiten absolvieren konnte. Zusammen mit Teamkollegin Laura Seipelt-Fasching will Feldkirch Kapitänin Elisabeth Vidal für die entscheidenden Treffer für einen Derbyerfolg erzielen. Torgarantie Seipelt führt mit 66 Toren in neun Partien die Wertung in der Torschützenliste auf nationaler Ebene an. „Natürlich wollen wir das Prestigeduell gewinnen. Es werden Kleinigkeiten über Sieg und Niederlage entscheiden. Unsere Mannschaft hat mehr Routine in den eigenen Reihen und müssen dies auf dem Parkett erst umsetzen. Wenn uns das alles gelingt, bleiben beide Punkte in Feldkirch“, sagt Elisabeth Vidal. Seit siebzehn Saisonen spielt die Leistungsträgerin für die Blau-Weißen und hat vor wenigen Tagen ihren langjährigen Freund Lucas Vidal geheiratet. Bei Feldkirch schmerzt der Ausfall von Eigenbau Linda Scheidbach. Mit Martina Nosch gibt es aber einen starken Ersatz, welche auf der linken Außenbahn dank ihrer Schnelligkeit dem Team weiterhelfen kann. Besonders ins Zeug legen werden sich bei Dornbirn-Schoren die ehemaligen Feldkirch Spielerinnen Sabrina Szabo, Vera Müller und Katarina Gladovic. Erstere hütet seit dieser Meisterschaft das Tor des Gegners aus der Messestadt.