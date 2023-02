Es geht rund auf dem Markt

Woche für Woche kurbelt Organisator Michael Fröwis den Wochenmarkt an.

Bei strahlendem Sonnenschein wurde am vergangenen Freitag den kühlen Temperaturen getrotzt. Norbert Köb sorgte mit seinem markanten Holzofen nicht nur für warme Hände, sondern in Begleitung des jungen Handorglers Christian Kneller auch für ein gemütliches Ambiente auf dem Wolfurter Marktplatz. Woche für Woche schafft es Marktorganisator Michael Fröwis, mit allerlei Attraktionen für regen Umtrieb zu sorgen. Sehr zur Freude der vielen treuen Marktfahrer, die ihre Köstlichkeiten von Käse und Wurstwaren bis hin zu Obst und Gemüse zum regionalen Verkauf anbieten. Auch griechische Spezialitäten, Bienenprodukte, Wild- und Fischköstlichkeiten, Allerlei vom Alpaka, Öle und Salben sowie Basteleien und Blumen ergänzen das breite Angebot an den Ständen.„Läbbe“ zu BesuchAm bromigen Freitag geht es wiederum rund auf dem Markt: Für Faschingsstimmung sorgen sowohl die Wolfurter „Läbbe“ als auch „Schlagerkönig Wolfi“. Kurzum: Ein vergnüglicher Nachmittag ist wieder garantiert im Ortszentrum.