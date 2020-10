„Es geht nur gemeinsam“

Im Spannrahmen trafen sich Partner der Plattform „Blühende Stadt- und Ortszentren“.

Hard. Aktuelle Themen zur Wirtschaft in Vorarlberg standen auf der Tagesordnung einer Plattformsitzung, zu der die Wirtschaftsgemeinschaft Hard im Rahmen von „Blühende Stadt- und Ortszentren“ eingeladen hatte. Der Obmann der Wige Hard Hans Wolff begrüßte die Vertreter verschiedener Wirtschaftsgemeinschaften sowie Marketingverantwortliche im Spannrahmen in Hard. „Mit gemeinsamen Kräften können wir einiges bewirken, es ist jedoch wichtig, dass unser ehrenamtliches Engagement auch von politischer Seite wertgeschätzt wird.“

Bürgermeister Martin Staudinger als Hausherr unterstrich in seinen Begrüßungsworten die Wichtigkeit einer lebendiger Wirtschaft trotz der aktuell herausfordernden Situation. „Man kann diese besondere Zeit auch nutzen, um neue Konzepte und Lösungen zu entwickeln. Die Gemeinde ist gerne als Partnerin mit dabei“, so der neue Harder Bürgermeister. Anschließend präsentierte Markus Rusch einen Kurzbericht der Wire Hofsteig. Unter dem Motto „Wertvolles Miteinander“ bringt sie die fünf Gemeinden Hard, Kennelbach, Lauterach, Schwarzach und Wolfurt und ihre Interessen zu einer Gemeinschaft zusammen. Einer der Meilensteine war die Einführung der Hofsteigkarte im September 2016. Inzwischen hat sie 140 Partner in der Region, 50.135 Transaktionen wurden getätigt, Gutscheine um 2,2 Millionen gekauft und um 1,7 Millionen auch bereits eingelöst. Seit diesem Jahr können Guthaben ganz praktisch per App abgefragt werden, auch eine Online-Beladung per Mail ist möglich.