„Es geht nicht um Sex“

Gute Erfahrungen

„Einmal berührt werden“

Andreas spricht einen wichtigen Punkt an: „Es geht bei vielen Menschen nicht um Sex, sondern eher darum, wieder einmal von jemandem berührt zu werden oder auch nur mit jemand Neutralem zu sprechen.“ Bezahlte Dienstleistungen dieser Art waren bisher nur in Vorarlberg verboten, was sich jetzt aber ändern soll. In Ländern wie der Schweiz, Deutschland und auch Liechtenstein sei dies längst kein Thema mehr. „Immerhin werden auch in Vorarlberg sexuelle Dienstleistungen angeboten, siehe Pop-up Fenster mit ,Kauf-mich‘ Anzeigen auf diversen Internetportalen, Massage-Salons mit ,Happy End‘, Table-Dance-Bars nach Ladenschluss im separaten Hotel, usw.“, so Andreas über die aktuelle Situation im Ländle.