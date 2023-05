Es geht los: Sport Outdoor Festival auf der Messe in Dornbirn

Start des ersten Sport Outdoor Festivals in Dornbirn: "Aktiv. Vom Schnee bis zum See".

Ninja Warrior Parcours

Ob Laufschuh-Analyse, Balanceakt auf der Slackline oder VR-Mountainbike-Simulator – das Festival lädt zum Testen und Ausprobieren ein. In der Pool-Area können SUPs, Kajaks, Canois und Rafts getestet werden. Sportliche Herausforderungen bieten der Boulderblock in der Hypo Vorarlberg Halle 11, das Seilklettern, der erste Ninja Warrior Parcours Vorarlbergs und der 400 m² Bike Parcours.

Workshops und Vorträge

Auf den Bühnen und bei den AusstellerInnen warten inspirierende Workshops und Vorträge. Outdoor-Legenden wie Elmar Sprink und Hans Kammerlander teilen ihre faszinierenden Geschichten und Erfahrungen. Sprink wird in seinem Vortrag „Second Heart“ erzählen, wie er seine Träume durch Motivation und Willensstärke verwirklicht hat. Kammerlander nimmt die BesucherInnen in seinem Vortrag „Ski extrem“ mit auf Skitouren in seiner Heimat und zu unglaublichen Steilwand-Abfahrten.