„Es geht eine Institution“

Agrargemeinschaft Beschling-Latz hat das Berghaus Mattajoch auf Gamp gekauft und sucht Pächter

Das Berghaus Mattajoch und mit ihm die Wirte-Familie rund um Hannes und Elke Keßler sind bekannt weit über Vorarlbergs Grenzen hinaus. Und dabei ist der Begriff „bekannt“ wohl noch klar untertrieben: Unzählige Wandertage, Bike-Touren, Jahrgänger-Ausflüge führten seit nach Gamp, Geburtstage und Firmenfeiern fanden statt – nicht zu vergessen auch das Gamp-Bike-Mountainbikerennen, bei dem das Gasthaus ebenso das Ziel war. Hannes Keßler führte es mit seiner Familie seit 1990, aber bereits zuvor war das Berghaus Mattajoch in der Hand der Familie: „Meine Tange Maria war eine sehr gute Köchin, die hatte das Gasthaus im Jahr 1966 übernommen und auch meine Mama war von Anfang an dabei“, erzählt Hannes Keßler. Es gibt Aufzeichnungen von damals, dass beispielsweise durchschnittlich eine Kiste Bier pro Woche verkauft wurde.

Und so kam es, dass auch Klein-Hannes schon als Zehnjähriger seine Sommer auf Gamp verbrachte und einerseits als zusätzlicher Helfer mit anpacken musste, wenn Not am Mann war, andererseits aber „eine unglaubliche Freiheit, die man nur auf einer Alpe haben kann“, genoss. Der Zusammenhalt in der Familie ist auch heute noch die Basis, damit ein solches Berggasthaus funktionieren kann, ist Hannes Keßler bekannt. „Es war die ganze erweitere Familie – Geschwister, Schwager, Neffen und Nichten – im Einsatz.“ Nicht verändert hat sich im Laufe der Jahrzehnte auch der Anspruch der Keßler´s an eine gute Küche, bei der Preis und Leistung zusammenpassen. Eine große Rolle spielte auch Musik – auf Gamp wurde viel gesungen und musiziert, das Liederbuch, das herausgebracht wurde, wurde zwischenzeitlich sensationelle 37.000 mal verkauft. „Da konnte schon auch mal vorkommen, dass ich zu nächtlicher Stunde angerufen wurde und ein Stammgast erzählte, dass sie zu Hause grad aus dem Liederbuch nachsingen und nicht mehr wissen, wie dieses und jenes Lied gingen“, schmunzelt der Gamp-Wirt.