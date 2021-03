Es geht bergauf - Gastroöffnung am 15. März fixiert

Bludenz. Gespannt wurde auf die Regelungen zur Gastronomieöffnung in Vorarlberg gewartet. Nun ist klar, wie ein Gastronomiebetrieb ab 15. März möglich sein kann – Eintritttests, Abstand und Registrierungspflicht bilden die Grundlagen.

In Bludenz sieht man dieser ersten Möglichkeit zu einer schrittweisen Öffnung mit großer Zuversicht entgegen.

„Es geht bergauf – die Alpenstadt macht auf. Toll, dass in Bludenz so viele Gastronomen mitmachen und aufmachen“, freut sich der Bludenzer Bürgermeister Simon Tschann nach einem ersten Rundruf durch die Bludenzer Gastroszene. Mehr als die Hälfte der Bludenzer Lokale wird ab der kommenden Woche wieder die Türen für Gäste öffnen.

Seit nunmehr beinahe 20 Wochen herrscht bei den Gastronomiebetrieben in der Alpenstadt Stillstand. Dass mit den nun mehr von Bund und Land getroffenen Regelungen – Registrierungspflicht der Gäste, 2-Meter-Abstand zwischen den Tischen sowie das Vorzeigen eines negativen Antigen- bzw. PCR-Tests als Eintrittskarte – endlich Licht am Ende des Tunnels erkennbar ist, erfüllt die meisten Gastronomen mit großer Erleichterung. „Die Corona-Pandemie hat die Gastronomiebetriebe in einen ungewollten Dornröschenschlaf versetzt.