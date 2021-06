Es fehlen immer noch 20.000 Impfwillige

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher bei "Vorarlberg LIVE" über den aktuellen Stand bei den Impfungen und die bevorstehenden Öffnungsschritte.

all

all

self

self

Statt mit Pflicht will das Land mit guter Information noch viele Menschen zur Impfung bewegen. "Es ist ein niederschwelliges Angebot und kostet nichts, man nur es nur noch tun", appellierte sie, die Impfung in Anspruch zu nehmen, zumal sie mit der Verlagerung in die Arztpraxen noch näher zu den Menschen komme.