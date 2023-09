Es darf wieder ausgeliehen werden!

Die Bücherei Haselstauden hatte zur feierlichen Wiedereröffnung geladen.

Dornbirn. Große Freude herrschte am Montag in der Stadtteilbücherei Haselstauden. Nach knapp sechsmonatiger Schließung konnte eine neue Leitung für die beliebte Bücherei gefunden und Wiedereröffnung gefeiert werden. Karin Müller ist seit 1. August 2023 bei der Stadtbibliothek Dornbirn angestellt und unter anderem mit 20 Wochenstunden für die Leitung der Bücherei Haselstauden verantwortlich. „Ich freue mich außerordentlich, heute hier zu stehen, um die Wiedereröffnung der Bücherei Haselstauden zu feiern. Dieser Tag markiert nicht nur die Fortsetzung einer wertvollen Tradition des Lesens und der Bildung in unserer Gemeinde, sondern auch einen Neuanfang“, sagte Karin Müller, die ihre neue Aufgabe als absoluten Traumjob bezeichnet. Groß war die Freude auch beim ehrenamtlichen Büchereiteam, das der neuen Leiterin geschlossen zur Seite stehen und weiterhin Büchereidienste verrichten wird.