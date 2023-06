Es darf geplaudert werden

Strahlender Sonnenschein, Gratis-Eis, Akkordeonklänge und gute Gespräche machten die Eröffnung der drei neuen Erzählbänke in Bregenz Mariahilf zu einem stimmungsvollen Fest für den ganzen Stadtteil.

„Wer hier sitzt, unterhält sich gern“ – das steht auf Tafeln, die an drei Sitzbänken im Bregenzer Stadtteil Mariahilf montiert wurden und so die Bänke als spezielle Erzählbänke ausweisen. „Wenn jemand auf einer solchen Bank Platz nimmt, signalisiert diese Person, dass sie*er offen für ein Gespräch ist und gerne mit jemanden plaudert oder Neuigkeiten austauscht“, erklärt Sandra Küng von der PfarrCaritas das Projekt, das im Rahmen der Initiative herz.com entstanden ist. „Hier können sich die Menschen aus Mariahilf unkompliziert begegnen und Anteil am Leben des anderen nehmen.“ Eine Erzählbank befindet sich im Friedhof, eine beim Park Mariahilf und die dritte Bank ist in der Clemens-Holzmeister-Gasse.