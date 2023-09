Der Lustenauer Klimapartei-Gründer Markus Hämmerle war am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Gemeinsam mit Mitstreitern hat Markus Hämmerle vor wenigen Wochen die Klimapartei ins Leben gerufen. "Es braucht eine Partei, die 100 Prozent Klimaschutz fordert", erläuterte der Lustenauer, der auch Mitglied von Klimabewegungen ist, am Dienstag in der Sendung Vorarlberg LIVE. Die Grünen hätten seiner Meinung nach zu zuletzt zu wenig für den Klimaschutz getan. Aber auch Klimakleber-Aktionen sieht er kritisch. Aktivismus sei zwar medienwirksam, an den hohen CO2-Zahlen ändere dies aber nichts. Zudem sei die Situation nicht nur für jene, die im Stau stecken schwierig, sondern auch für Aktivisten. Diesbezüglich berichtete er von einer Beinah-Kollision zwischen einem Lkw-Fahrer und einer behinderten Aktivistin.