Erzählen kann helfen

Dornbirn. Mit Allerheiligen und Allerseelen beginnt der November. Tage, an denen wir an die Heiligen denken und auch an die Verstorbenen der Familie. Tage, an denen die Trauer um einen lieben Menschen oft nochmals besonders aufbricht. Trauer hat viele Gesichter und zeigt sich nicht nur bei Tod und Sterben, sondern auch dann, wenn wir den Boden unter unseren Füßen nicht mehr spüren bzw. Lebensumstände sich verändern. Von 29. Oktober bis einschließlich 6. November bietet die Katholische Kirche in Dornbirn einen Trauerraum sowie Friedhofgespräche an Allerheiligen und Allerseelen an.