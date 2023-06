Erzählcafé in Satteins

Das Team von herz.com Satteins lädt unter dem Motto „Geschichten, die noch nicht erzählt wurden“ am Mittwoch, 5. Juli, von 14 bis 16 Uhr zu einem Erzählcafé in den Pfarrsaal Satteins.

In jedem Menschen schlummern besondere Geschichten und Erlebnisse, die noch nicht erzählt wurden. „Das Erzählcafé bietet den Raum für genau diese erlebten Geschichten“, sagen Anita Strieder und Mechtild Metzler. Sie sind die maßgeblichen Initiatorinnen des Erzählcafés in Satteins. Gemeinsam mit Thomas Hebenstreit von der PfarrCaritas entwickelten sie das neue Format. Und so laden die beiden engagierten Frauen am Mittwoch, 5. Juli, von 14 bis 16 Uhr zum dritten Erzählcafé in diesem Jahr ein. Veranstaltungsort ist der Pfarrsaal Satteins.