Erwünschter „Vandalismus“ in der Marktgasse

Mit Pinsel und Edding: Künstlerische Malaktion auf einen Oldtimer.

FELDKIRCH „Lazy Daisy, unser Hausentchen wird uns verlassen“, kündigte Reinhard Rauch bei einem Facebook-Posting an. Sie macht sich diese Woche noch auf den Weg in den Süden – nach Ibiza. Nein, das hat hier nichts mit postpolitischen Intrigen oder „bsoffene Gschicht’n“ zu tun. Die „Truck-Ente“ Citroën 2CV Baujahr 1984 soll dort als Ferienmobil fungieren. „Doch so grau und trostlos können wir sie nicht in den Süden schicken“, meint Rauch weiter. Deshalb wurde ein Aufruf an alle Kreativos und -as gestartet um das Fahrzeug ein neues Gewand zu verleihen.