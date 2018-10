Erweiterungszubau „Back & Brand“

Brunnenfeld. Norbert Bertsch vergrößerte seine Regionalwerkstatt und lädt zu diversen Verkostungen ein.

Da Norbert Bertsch es nicht sehen konnte wie Obst ungenutzt auf den Streuobstwiesen verfaulte, begann er dieses zu sammeln und brachte sich das Brennen von Edelbränden selber bei. Durch etliche Lektüren sammelte er das Wissen und wurde in kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten Brenner des Landes. Bei 3 Antritten bei der Vorarlberger Landesprämierung für Edelbrände wurde er 3 mal Brenner des Jahres (man darf nur alle 2 Jahre antreten). Ab heuer hat Bertsch seine Brennerei von der Abfindungsbrennerei in eine Verschlussbrennerei umgestellt, was bedeutet, dass die Anlage plombiert ist und jeder Tropfen des Destillates über einen Zähler läuft und natürlich versteuert werden muss. Neben der Sortenvielfalt in Brunnenfeld (heuer hat er bereits 4000kg Obst in Brunnenfeld aufgelesen und geerntet) sammelt Bertsch auch in der Umgebung Obst, welches im gerade heuer in Unmengen angeboten wurde.