Erweiterungen bei der Kinderbetreuung

Die „Villa Klein“ und der Waldkindergarten freuen sich über bauliche Erweiterungen.

Mäder . Rechtzeitig zum Beginn in die warme Jahreszeit konnte sowohl bei der Kinderbetreuungseinrichtung „Villa Klein“, wie auch beim Waldkindergarten wichtige bauliche Erweiterungen fertiggestellt werden.

So wurde bei der „Villa Klein“ im Brühl in der vergangenen Woche die Außenanlage baulich fertiggestellt und in diesen Tagen wird noch die Rutschbahn montiert und der Sandkasten gefüllt. Leiterin Anna Maier, Betreuerin Ornella Debortoli und einige Kinder haben den neuen Spielplatz bereits eingehend besichtigt.