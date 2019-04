Erweiterung Volksschule Meiningen

Die Volksschule Meiningen wird um acht Klassen erweitert, auch der Musikverein soll großzügige Proberäume bekommen.

Seit 2016 ist die Gemeinde Meiningen im regen Austausch mit den Pädagoginnen und Pädagogen der Volksschule sowie mit Planern vor Ort über den notwendig gewordenen Erweiterungsbau der Volksschule. „Pädagogische Konzepte, nutzerorientierte Planung und Architektur sollen ein Ganzes ergeben, eine Schule, die ein besonderer Ort des Lernens und Lehrens ist. Sie soll ein Ort sein, in dem Persönlichkeiten gestärkt werden und Fähigkeiten zur Entfaltung kommen können“, sagt Bürgermeister Thomas Pinter. Ein großzügiges Raumangebot, ein kindgerechtes Platzangebot, ansprechende Freizeitbereiche, Grünflächen und Spielgeräte, sollten in die Planung einfließen.

An bereits bestehenden, modernen Schulen haben sich alle am Prozess Beteiligten Anregungen geholt und aufgrund dieser Erkenntnisse einen Raum- und Ideenplan entwickelt. Im Herbst 2018 hat die Gemeindevertretung beschlossen, gemeinsam mit dem Architekturbüro 24gramm Architektur aus Wien, eine Projektstudie „Volksschule Meiningen” zu erstellen. Anforderungen an die Studie waren: Auf Grundlage des pädagogischen Konzeptes unserer Volksschule und der bisher ausgearbeiteten vorläufigen Planungen unter besonderer Berücksichtigung der Kommunikations- und Erschließungsbereiche (Verbindung der Klassenräume, Verbindung zum Bestand) eine klare Eingangssituation und Fassadenlösung zu erfassen. Ende Februar 2019 fand die Präsentation der Projektstudie im Pfarrsaal der Gemeinde Meiningen unter Beteiligung der Gemeindevertretung, der Direktorin der Volksschule und den Planerinnen und Planern statt.