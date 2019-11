Erwachsenenparty in der Volksschule?

Turnhalle der VS Meiningen wurde zum Tanzparkett für Junggebliebene.

MEININGEN Hier mussten Kinder draußen bleiben – die „Ü30 Party“ in Meiningen ging in ihre zweite Runde. „Wir haben uns überlegt, was fehlt uns im Dorf“, erklärte Elmar Franz Obmann des RC Meiningen. Die Veranstalter stießen vergangenes Jahr auf viel Zuspruch. „Die Gäste waren begeistert und wir haben durchgehend positives Feedback erhalten.“ Über 250 Gäste fanden heuer auch wieder den Weg zur Volksschule Meiningen, wo die Turnhalle in eine Partymeile umfunktioniert wurde. Rund 100 Mitglieder zählt der Radclub. „Es ist auch ein Event, wo sich unsere Mitglieder verwöhnen lassen können“, meint Franz. Denn bei der „Ü30 Party“ sind fast nur Vorstandsmitglieder im Einsatz. Neben kulinarischen Köstlichkeiten wurden auch leckere Drinks offeriert. Für musikalische Unterhaltung sorgte DJ „ Hardbeat“ (Hartwig). Der Erlös soll dem Verein zugutekommen. ETU