Ertragreiche Ernte durch den richtigen Obstbaumschnitt

Vergangenen Samstag trafen sich Gartenfreunde im Obstgarten von Marianne und Norbert Mayer, um alles über den richtigen Baumschnitt und die Baumpflege zu erfahren

„Der richtige Obstbaumschnitt will gelernt sein, denn mit einem fachgerechten Schnitt wird der Wuchs verbessert, der Ertrag reguliert und die Gesundheit des Baumes gestärkt. Kronenaufbau, Schnittführung, Werkzeug, Sicherheit beim Baumschnitt und den richtigen Zeitpunkt zum Schneiden, all dies ist für Obstbaumbesitzer enorm wichtig“, so Bertel. Für den passionierten Baumwart war dies der vierhundertneunte Kurs.