Erstmals vor leeren Rängen: HC Hard trifft auf West Wien

Mit dem ersten Geister-Heimspiel startet HC Hard gegen das Topteam aus der Bundeshauptstadt in die Rückrunde

Der Liveticker mit Fotos, Videos vom Spiel HC Hard vs West Wien

Der ALPLA HC Hard startet am Samstag, den 14. November 2020 zu Hause gegen die SG INSIGNIS Handball WESTWIEN in die Rückrunde der spusu LIGA. Nachdem die Begegnung im September mit einer Niederlage für die Roten Teufel endete, möchte man sich die Punkte dieses Mal sichern. Anpfiff ist um 18.00 Uhr in der Sporthalle am See. Aufgrund den aktuellen COVID-19 Richtlinien findet das Spiel ohne Zuschauer statt.

Der ALPLA HC Hard liegt aktuell mit zehn Punkten auf dem vierten Tabellenrang. Die Westwiener befinden sich, bei einem Spiel weniger, mit acht Punkten auf dem sechsten Rang. In der ersten Begegnung im September musste sich die Mannschaft von Chef-Trainer Mario Bjelis mit 18:21 gegen die Westwiener geschlagen geben. Die Harder sind hungrig auf die nächsten Punkte und möchten am Samstag an ihren Erfolgslauf aus der Hinrunde, zuletzt konnten drei Siege in Folge erzielt werden, anknüpfen und sich die nächsten wichtigen Punkte in der spusu LIGA Meisterschaft schnappen. Aufgrund den verschärften Corona-Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus findet das Spiel ohne Publikum statt. Die Teufelsarena wird daher erstmals leer bleiben, was für alle Beteiligten ein sehr ungewohntes Gefühl sein wird.

Thomas Hurich, Torwart des ALPLA HC Hard

„Das Geisterspiel wird mit Sicherheit eine schwierige und ungewohnte Situation für uns alle werden. Du hast immer im Kopf, dass, wenn keine Zuschauer da sind, es eher den Charakter eines Vorbereitungsspiels hat. Es ist aber die Liga und da geht es schon um sehr viel. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert und müssen alle an einem Strang ziehen. Für den Kopf ist das aber schon eine extreme Herausforderung. Handball ist ein sehr emotionaler Sport und das Publikum, vor allem die heimischen Fans, leisten da schon eine großartige Unterstützung. Ich denke aber, dass wir in dieser Hinsicht alle professionell genug sind, mit dieser neuen Situation umzugehen, diese anzunehmen und eine gute Leistung zu zeigen. Immerhin gilt es noch die offene Rechnung mit Westwien zu begleichen.“

10. Runde spusu LIGA 2020/21

ALPLA HC Hard vs. SG INSIGNIS Handball WESTWIEN