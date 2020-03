Zum 100-jährigen Bestandsjubiläum im Jahr 2023 wollen die Grafenstädter den Westliga-Meistertitel holen und erstmals in der zweithöchsten Spielklasse spielen

Der VfB Hohenems präsentierte bei der Jahreshauptversammlung im vereinseigenen Klubheim erstmals die Pläne für einen möglichen Aufstieg in die 2. Liga. In den nächsten drei Jahren wollen die Grafenstädter den Meistertitel in der Regionalliga West fixieren und könnten sich auch wenn die Rahmenbedingungen passen den Aufstieg in die 2. Liga vorstellen. Erstmals spricht VfB Hohenems von der 2. Liga. Denn in den letzten Saisonen war es schon mehrmals der Fall, so auch in dieser Meisterschaft, dass der VfB Hohenems eine Lizenzeinreichung macht oder nicht. Bislang haben die Verantwortlichen auch aufgrund der finanziellen aber auch in Sachen Infrastruktur (fehlendes laut den Bestimmungen Flutlichtstärke-Helligkeit) von einer Lizenzabgabe Abstand genommen. Hohenems hat auch noch nie in der langen Vereinsgeschichte Zweitklassig gespielt, zweimal Zweiter in der Westliga in den 80iger Jahren war der größte Erfolg. „Wir wollen es probieren, ob es klappt ist eine ganz andere Geschichte. Es wird ein Thema für den Klub. Wir wollen den Verein aufstiegsfit auf allen Linien machen und die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen dafür schaffen. Wir setzen uns mit dieser Aufgabe Aufstieg 2. Liga in den nächsten Jahren konkret außeinander und werden mit der Stadt Hohenems auch deswegen ernsthafte Gespräche führen“, sagt VfB Hohenems Präsident Harald Achenrainer. Der Aufstieg in die 2. Liga soll mit möglichst vielen Eigenbauspielern geschafft werden und in den Nachwuchsbereich wird noch mehr investiert. In den letzten drei Jahren hat der Klub VfB Hohenems rund 70.000 Euro an Eigenmittel in die Infrastruktur vor allem in den Wirtschaftsbereich (Haupteingang Schirmbar, Zelt, usw) ausgegeben.