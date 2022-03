Erstmals seit 2015: Euro und Franken gleich viel wert

Der Ukraine-Krieg treibt Anleger in den "sicheren Hafen" Schweizer Franken.

Dadurch fiel der Wert des Euro erstmals seit gut sieben Jahren am Sonntag kurzzeitig auf 0,997 Franken. Am Montag notierte die europäische Gemeinschaftswährung wieder bei 1,0012 Franken und somit knapp über der Paritätsmarke, also der Schwelle, an der die beiden Währungen gleich viel wert sind. Am Donnerstagvormittag lag der Euro-Kurs bei 1,0243 Franken.