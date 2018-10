Erstmals gegen kein italienisches Team als Leader

Eine lange Auswärtsreise wartet auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau.

Im Rahmen der 7. Runde der Alps-Hockey-League gastierten die Sticker am Samstag Abend beim EC KAC II. Es ist das erste Spiel der Lustenauer gegen eine nicht italienische Mannschaft in dieser Saison. Mit der richtigen Einstellung sollten gegen den Tabellennachzügler aus Kärnten die nächsten drei Punkte ins Trockene gebracht werden können.

Die Klagenfurter gingen mit einer sehr jungen Mannschaft in die laufende Saison. Trotz guter Ansätze und einem Sieg in der Verlängerung gegen Mailand liegen die Kärntner mit zwei Punkten auf dem zweitletzten Rang der Tabelle. In der abgelaufenen Saison stellte der EC KAC für die Lustenauer keine Hürde dar. Mit einem Gesamtscore von 15:2 Toren in zwei Spielen konnten beide Partien klar gewonnen werden.