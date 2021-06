Erstkommunionkinder im Leben wirklich gewachsen

Thüringen (sco). Das vierstimmige Geläute der Thüringer Pfarrkirche St. Stephan rief die letztjährigen Erstkommunionkinder unlängst zum Tisch des Herrn.

“Heute ist für uns ein großer Tag. Wir dürfen beim Mahl dabei sein, wie die Großen. Wir dürfen Gott ganz nahe kommen, das ist geheimnisvoll und spannend”. Mit diesen Worten verliehen die Mädchen und Buben, die erstmals das Sakrament der Eucharistie empfangen durften, ihrer unbeschreiblichen Freude Ausdruck. “Jesus, mit dir kann ich wachsen”, hieß das Thema, das für die Festvorbereitung ausgewählt worden ist. “Ich hätte nicht gedacht, dass das ein ganz besonderes Thema ist”, meinte Moosbrugger, denn es seien wirklich alle gewachsen. “Äußerlich: Die Kinder sind einen Kopf größer geworden und auch in der Vorbereitung, in der Freude und Liebe zu Gott. Zudem sind sie ein Stück älter geworden. Das merkt man, denn sie stellen jetzt ganz andere Fragen”, sagte die Pädagogin.

Innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich jedes Erstkommunionkind ganz individuell eingebracht. “Immer ging es darum, Jesus besser kennen zu lernen. An zwei intensiven Nachmittagen haben wir im Pfarrhaus miteinander gesungen, gelacht, Geschichten gehört, gespielt, die Kerze verziert und Brot gebacken”, berichtete Cornelia Steiner vom Erstkommunionteam. In Begleitung ihrer Eltern besuchten die Kinder außerdem die Hostienbäckerei im Kloster St. Peter in Bludenz. “Für uns ist das Brot Zugang zum ewigen Leben. Hinter diesem Brot verbirgt sich für uns der Glaube, dass Jesus Christus selbst in diesem Brot geheimnisvoll verborgen ist”, erklärte Vikar Müller. “Wenn wir das Brot empfangen, treten wir in eine Verbindung mit Jesus.”