Erstklässler zu Besuch am Bauernhof

Die 1b-Klasse der Volksschule Rotkreuz hat den Riedmannhof besucht und dabei deren Tiere hautnah erlebt.

Lustenau „Wir haben so lange nichts mit den Schülern unternehmen können. Der Besuch beim Bauernhof wollten wir unbedingt machen“, erklärt Rebecca Schmidt, Klassenlehrerin der 1b an der Volksschule Rotkreuz. Die Kinder freuten sich sehr, mit der Schule einen Ausflug machen zu dürfen. Für die Erstklässler ein Novum, da sie durch Corona bis dato nur in der Schule waren. „Die Schüler waren aufgeregt und haben sich sehr auf diesen Vormittag am Bauernhof gefreut“, so Schmidt.