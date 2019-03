Erstes Vorarlberger Bratschenfest

Streichinstrumente trumpften im Landeskonservatorium auf.

FELDKIRCH „…auch Bratsche ist, für den, der’s kennt, ein wunderbares Instrument!“ Unter diesem Motto fand vergangenes erstmals in Vorarlberg ein großes Bratschenfest statt. Organisiert wurde die Premiere vom Vorarlberger Musikschulwerk. Rund 80 Bratschistinnen und Bratschisten (auch aus den anderen Bundesländern) wurden in Feldkirch erwartet. In Ensembles, solistisch und in einem einzigartigen Bratschenorchester wurde gemeinsam musiziert.