Erstes Sozialwohnbauprojekt in Zwischenwasser nähert sich der Fertigstellung

Acht neue gemeinnützige Wohnungen Anfang 2019 bezugsbereit

Zwischenwasser. Zentral im Ortsteil Muntlix, in direkter Nachbarschaft zu Rathaus, Kirche und Kindergarten errichtet die Alpenländische Wohnbaugesellschaft derzeit eine gemeinnützige Wohnanlage mit acht Einheiten. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan, mit einer Fertigstellung des 1,6 Millionen Projekts ist im kommenden Jänner zu rechnen, der Einzug der neuen Mieter wird dann per 1.Februar erfolgen. Zuvor gilt es aber noch die Wohnungen entsprechend zu vergeben. Dazu tagt der Sozial – und Wohnungsausschuss der Gemeinde am 26. September. Derzeit stehen rund 45 Interessenten auf der Warteliste. Keine leichte Aufgabe für die Mitglieder des Ausschusses, auch weil so eine Vergabe erstmalig in Zwischenwasser erfolgt. Unterstützung wird es dabei aus Rankweil geben, mit Hugo Bertsch wird ein Profi in Sachen sozialer Wohnbau, als Berater zur Seite stehen. Eines ist aber klar: Der Bedarf an leistbarem Wohnraum ist durch die Anlage in Muntlix also bei weitem nicht gedeckt. Dazu steht weiter eine Sanierung des Altersheims durch die Vogewosi im Raum, wodurch zwölf neue Wohnungen entstehen sollen, dieses Projekt wurde aber aus Kostengründen verschoben. Zum geplanten Projekt in Dafins, zu dem die Gemeindevertretung einen Grundsatzbeschluss bereits getroffen hat, stehen bei einer Sitzung am 6.September die nächsten Entscheidungen auf dem Programm. Geplant dort ist ein umwelt- und energietechnisches Vorzeigeprojekt. CEG