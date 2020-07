Erstes Singen nach musikalischer Zwangspause

Der Hatler Kirchenchor startete mit einem Wiedersingen im Freien.

Nun war es soweit. Am 6. Juli fand das erste Singen mitten im Grünen statt. Im Buschenschank „Echt“ in Dornbirn, zwischen Werbenhof- und Senderbrücke, wurde eine Gruppe von 15 sangesfreudigen Damen und Herren mit ihrer Chorleiterin herzlich empfangen. An der frischen Luft und mit dem nötigen Abstand war die erste Probe wieder möglich. „Mir ist bewusst, dass gerade beim Singen die Ansteckungsgefahr sehr groß ist. Deshalb ist es mir wichtig kein Risiko in begrenzten Räumen einzugehen“, betont Girardelli, die für das erste Treffen gerne die entsprechenden Vorbereitungen getroffen hatte und mit genügend Notenmaterial erschienen war. Und natürlich hatte sie auch dafür gesorgt, dass ihr Keyboard dabei ist, mit dem sie immer den richtigen Ton angibt.

Auch für Obfrau Heidi Wirth war nach langer Pause das Singen als leidenschaftliche Sängerin eine Wohltat. Außerdem freut sie sich auf ein baldiges Wiedersingen, für das sie bestimmt wieder ein geeignetes Plätzchen im Freien finden wird. Wer Lust und Zeit hat mitzusingen, ist beim Hatler Kirchenchor immer willkommen, denn Zuwachs, besonders an Männerstimmen, ist nach wie vor gefragt.