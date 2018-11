Erstes Saisonderby für den EHC Lustenau als Favorit

Nur zwei Tage nach dem Heimsieg gegen die Adler aus Kitzbühel wartet das erste Saisonderby auf die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau.

Die Tatsache, dass die Lustenauer 48 Stunden vor dem Derby das Spiel gegen den EC Kitzbühel bestreiten mussten und die Wälder ausgeruht in das Derby gehen, sollte keine Rolle spielen. Zusätzlich hat das Lustenauer Trainer-Trio mit der Rückkehr des Verteidigers Jonas Kofler in der Defensive weitere Aufstellungsvarianten. Spielbeginn in der Dornbirner Messehalle ist am Samstag um 19.30 Uhr.