Erstes NCAA-Double-Double für Luka Brajkovic

Der Feldkircher Luka Brajkovic hat sein erstes Double-Double in der US- College-Basketball-Meisterschaft NCAA zu Buche stehen.

Er markierte am Sonntag (Ortszeit) beim 71:59 seiner Davidson Wildcats gegen die Northeastern Huskies 17 Punkte (14 nach der Pause) und elf Rebounds in 25 Minuten auf dem Parkett.

Davidson belegte beim „Charleston Classic“ den dritten Platz. Am Samstag (19:00 MEZ) geht es für die ´Cats neuerlich gegen das Team aus Boston, dann in der heimischen Belk Arena.

Brajkovic war im abschließenden Spiel bei dem Turnier in South Carolina der Topscorer und bester Rebounder seines Teams. Er dachte dennoch zunächst an die Mannschaft. „Das war ein sehr toller Sieg mit einer großartigen Teamleistung vor allem in den zweiten 20 Minuten.“ Zur Halbzeit war es 28:28 gestanden.