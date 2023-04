Erstes Laufspektakel steigt in der Alpenstadt Bludenz

Tausende Zuschauer und etwa 3.500 Läuferinnen und Läufer werden zu "Bludenz läuft" erwartet. Wir berichten live aus der Alpenstadt.

Rund 3500 Sportbegeisterte, davon mehr als tausend Kinder im Rahmen des Vorarlberg bewegt Kindermarathon, schnüren wieder ihre Laufschuhe, das erste Laufhighlight steigt traditionell jedes Jahr in der Alpenstadt Bludenz.

13 verschiedene Disziplinen

Aber auch abseits von großen sportlichen Leistungen und dem Kampf um Zeiten hat „Bludenz läuft“ viel für Lauffiebrige zu bieten. Neben dem Fohrenburger Halbmarathon (21,095 km) gibt es beispielsweise den 7-Kilometer Raiffeisen Firmenlauf sowie den 7 Kilometer Jugendlauf. Ebenso wenig wird auf die Kleinen vergessen, für die es beim Rauch-Fröschle-Lauf über 250 Meter geht. Insgesamt können sich Lauffans in 13 verschiedenen Disziplinen messen, wobei der Spaß und die Freude an körperlicher Aktivität bei den meisten im Vordergrund steht. Bewegung bringt „Bludenz läuft“erstmals auch in die heimische Firmenlandschaft.