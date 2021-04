Erstes Ländle-Derby der Indians auswärts in Hard

Am Sonntag steht für Dornbirns Baseballer das erste Auswärtsspiel an.

Dornbirn. Am kommenden Sonntag (13:00 und 15:30 Uhr) treffen die Indians nach zwei Spieltagen zu Hause auswärts erstmals in dieser Saison auf die Hard Bulls. Die Indians konnten bisher alle ihrer vier Spiele gewinnen und führen die Tabelle der Division West an. Die zuletzt spielfreien Bulls finden sich nach einer Punkteteilung am ersten Spieltag gegen die Feldkirch Cardinals in der Tabellenmitte wieder. Nach einer doch eher kurzen Vorbereitungszeit auf die Saison sind die Indians immer noch auf dem Weg das volle Leistungspotential zu erreichen. Dazu hilft dem Team um Coach Marin Pschorr jedes Spiel. Ziel ist es im ersten Ländle Derby beide Siege aus Hard zu entführen um die Tabellenführung auszubauen.